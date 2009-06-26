Тігіпко: не треба боятися федералізації

У ході робочої поїздки до Одеси екс-радник прем`єр-міністра України, бізнесмен Сергій ТІГІПКО, який раніше заявив про намір балотуватися на посаду Президента України, створив регіональний виборчий штаб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на зустрічі з журналістами в Одесі.

С.ТІГІПКО підкреслив, що на майбутніх виборах Президента він не збирається виконувати роль технічного кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА (як відомо, під час президентської кампанії 2004 року С.ТІГІПКО очолював штаб кандидата в Президенти, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА).

Політик зазначив, що має «амбіції і можливості в бізнесі». «Ще треба подивитися, хто у кого буде технічним», – сказав С.ТІГІПКО.

За словами бізнесмена і політика, під час перебування в Одесі він мав на меті «визначитися з людьми, які з ним працюватимуть» на майбутніх виборах у регіоні. Зокрема, С.ТІГІПКО вирішив, що керувати штабом в Одеській області буде депутат міськради Світлана ФАБРИКАНТ, яка є соратницею лідера проросійської партії «Родина» Ігоря МАРКОВА.

«Ми добре підходимо один одному за поглядами», – пояснив він свій вибір.

Водночас він ухилився від оцінки дій «Родины». «Я дуже слабко орієнтуюся в тому, чим займається «Родина», тому коментувати будь-що з того, чим вони займаються, не можу», – заявив він.

Разом з тим С.ТІГІПКО, по суті солідаризувався з однією з головних програмних цілей керівництва «Родины» – добитися федералізації України. За словами політика, не «потрібно боятися федералізації», оскільки «добре «прописана» федералізація – дуже корисна».

С.ТІГІПКО вважає, що регіонам країни необхідно надати «максимум повноважень», причому не лише в економічному аспекті – саме регіони країни «повинні визначати, якою мовою вчити дітей у школах і вишах, проводити судові засідання, і якою мовою владі слід спілкуватися з народом».

Підводячи підсумки поїздки до Одеси, політик повідомив, що провів низку важливих зустрічей, зокрема, з головою облдержадміністрації Миколою СЕРДЮКОМ, мерами Одеси й Іллічівська, начальником Одеського морського торгового порту і главою Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату митрополитом АГАФАНГЕЛОМ.