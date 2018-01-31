ГПУ оголосила в розшук Азарова та Арбузова

Арбузова та Азарова оголошено в розшук в ході розслідування кримінального провадження відносно злочинної організації Віктора Януковича.

Генпрокуратура України оголосила в розшук екс-прем’єр-міністра України Миколу Азарова та екс-главу Національного банку України Сергія Арбузова.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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За його словами, Азарову повідомлено про підозру та оголошено в розшук за фактом співучасті у незаконному заволодінні видобутим ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" скрапленим газом в особливо великих розмірах, що заподіяло державі шкоду у розмірі 2,2 мільярди гривень.

Арбузов підозрюється в співучасті у заволодінні грошовими коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" в сумі 3,2 мільярди гривень при купівлі двох самопідіймальних бурових установок В312 і В319.

"Затримано також Н. Ігнатченко та А. Фролова, які підозрюються у відмиванні через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, здобутих членами ОЗУ. Сьогодні їм обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застава у розмірі 1 млрд грн", - додав Луценко.