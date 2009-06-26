Для голосування 1 липня коаліції не потрібні ні Регіони, ні КПУ

Кадрові призначення 1 липня на позачерговому засіданні Верховної Ради України будуть проголосовані коаліцією.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМЯКІН.

Він зазначив, що на сьогодні є необхідні 226 голосів для затвердження кандидатур на посади в уряді. За його словами, ці призначення «можливо зробити коаліцією».

На уточнююче запитання, чи розраховують вони на підтримку КПУ в даному питанні, А.КОЖЕМЯКІН зазначив «ми якось особливо на них і не розраховуємо, оскільки в таких умовах фракція може і не зібратись на засідання».

А.КОЖЕМЯКІН підкреслив, що позачергове засідання парламенту, ініційовано фракцією БЮТ для того, щоб зробити «кадрові зміни в уряді і поповнити його фахівцями, оскільки це вкрай необхідно».

Він також зазначив, що передбачається розгляд законопроекту щодо внесення змін до держбюджету-2009 в частині фінансування заходів з підготовки до Євро-2012.

За його словами, «там , на жаль, критична ситуація, а час спливає».

А.КОЖЕМЯКІН додав, що «в нас залишилось 20 днів для звітування з фінансових питань».

Він повідомив, що в законопроекті передбачено «виділення коштів на будівництво аеропортів і злітних смуг у Львові та Донецьку, а також на будівництво НСК «Олімпійський».

На запитання, чи не боїться він, що повториться ситуація, і фракція Партії регіонів 1 липня заблокує трибуну парламенту, А.КОЖЕМЯКІН відповів: « В БЮТ є багато людей, в тому числі я, які нічого не бояться, а особливо тих дій, які робить Партія регіонів».

За його словами, проблемою для Партії регіонів стане можливість зібратися 1 липня у Верховній Раді. «Вони там сьогодні всі роз’їхалися відпочивати», - зазначив він і пожартував, що «якщо все ж таки вони повернуться з курортів, то витратять більше коштів, ніж сподівалися».

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Верховної Ради з посиланням на голову Володимира ЛИТВИНА оголосила про проведення у середу, 1 липня позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

За даними прес-служби, відповідно до частини восьмої статті 19 парламентського регламенту зареєстровано ініціативу 151 народного депутата України, яка співвідноситься з вимогами частини другої статті 83 Конституції щодо проведення позачергового пленарного засідання парламенту.