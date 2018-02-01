ГПУ готова направити до Австрії запит про екстрадицію Гужви (відео)

За словами заступника генпрокурора, якщо будь-який з чинних органів слідства виступить ініціатором оголошення Гужви в міжнародний розшук та підготує відповідний запит, то ГПУ направить запит австрійській владі щодо екстрадиції головного редактора "Страна.ua".

Генеральна прокуратура України готова направити до Австрії запит щодо екстрадиції директора ТОВ «Вісті Мас-Медіа» Ігоря Гужви.

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

За його словами, оскільки прокуратура вже не є органом слідства з 20 грудня 2017 року, будь-який з чинних органів слідства мають ініціювати оголошення Гужви у міжнародний розшук та підготовку клопотання про видачу особи з іншої держави.

«Є органи – Державна фіскальна служба, і я точно не пам’ятаю, який орган розслідує ще провадження (в яких фігурує Гужва – УНІАН), можливо СБУ, – які мають виступити ініціатором оголошення особи в розшук, в тому числі каналами Інтерполу, а також підготовки запиту про видачу, після встановлення локації особи. В даному випадку може йтися напряму про направлення запиту до Австрії», - заявив він.

Читайте також"Прокуратура просто забула": Гужва пояснив свій учорашній від'їзд до Австрії (відео)

«Прокуратура як центральний компетентний орган в сфері екстрадиції безумовно подасть зазначений запит відповідними каналами до наших партнерів», - додав Єнін.

Як повідомляв УНІАН, головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Гужву затримали 22 червня 2017 роки після обшуків у редакції. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. доларів. Після отримання половини суми - 10 тис. доларів - Гужву було затримано.

Гужва назвав висунуті йому обвинувачення в хабарництві «сфабрикованими».

24 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 544 тис. грн.

26 червня за Гужву внесли заставу, 27 червня його випустили із СІЗО.

31 січня 2018 року стало відомо, що Гужва виїхав до Відня і попросив у австрійської влади політичного притулку.