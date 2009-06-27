Стельмах помітив очевидні ознаки стабілізації фінансової системи

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ вважає, що останніми тижнями у фінансовій системі України намітилися очевидні ознаки стабілізації.

Про це він заявив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» .

За його словами, курсова стабілізація відбулася як завдяки тому, що населення психологічно заспокоїлося, так і завдяки поступовому вирівнюванню торговельного балансу.

«Національний банк вже навіть купував валюту на міжбанківському ринку, поповнюючи резерви. Це, серед іншого, сприяло зміцненню як ринкового, так і офіційного курсу гривні до долара минулого місяця більш як на 9 коп. (з 7,7 до 7,61 грн./дол.), або на 1,2%», - констатував голова НБУ.

В.СТЕЛЬМАХ зазначив, що одним із чинників стабілізації ситуації на ринку стали валютні аукціони з купівлі валюти на безготівковому ринку під погашення кредитів для населення, малого і середнього бізнесу. Так, з початку травня пропозиція валюти на готівковому ринку зросла майже в півтора рази, переваживши попит на 150 млн. дол.

У свою чергу, зазначив голова НБУ, стабілізація курсу позитивно вплинула на відновлення довіри вкладників до банківської системи, про що свідчить поступове відновлення припливу депозитів у банки.

«Якщо в першому кварталі цього року щомісячні показники приросту вкладів населення мали негативне значення, то в квітні і травні вони були вже позитивними - 0,6 і 0,7%, відповідно. Отже ми маємо, хай і невелику, але стійку тенденцію до збільшення темпів зростання вкладів населення у банківську систему. Причому вклади зростають як у національній, так і в іноземній валюті», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

За словами голови НБУ, стабілізації фінансової системи сприяли також постійна підтримка ліквідності банків, додаткові заходи зі стабілізації їх діяльності й адекватна процентна політика.

«Зокрема, з метою закріплення позитивних змін на фінансовому ринку і стимулювання економічного розвитку НБУ зменшив з 15 червня облікову ставку з 12 до 11%», - нагадав В.СТЕЛЬМАХ.

Крім того, позитивним чинником стало і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, надходження траншів від якого значною мірою компенсує відплив валюти з фінансового рахунку, зазначив він.

«А головне, національна економіка також дістала можливість «підбадьоритися» з тим, щоб підняти конкурентоспроможність, зокрема за рахунок збільшення обсягу і підвищення якості продукції», - зазначив голова НБУ.