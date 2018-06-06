Наша Україна дала нардепам тиждень на вихід із коаліції (фоторепортаж)

На з’їзді партії Народний Союз Наша Україна, що пройшов сьогодні у Києві, пролунало кілька гучних, але не те щоб зовсім несподіваних месиджів. Й був один несподіваний гість - Патріарх Київський і всія Русі-України Філарет.

Ще однією несподіванкою стало оформлення зали, де проходив з’їзд. Схоже, в Україні з’явилася ще одна “персональна партія”...

Нардепи, обрані до ВР від Нашої України, мають відкликати свої підписи під коаліційною угодою та вийти з коаліції. «Я закликаю народних депутатів від «Нашої України», тих народних депутатів, у яких партійний квиток партії, тих, які завдяки роботі партії були обрані до Верховної Ради, прийняти це рішення і прийняти рішення якнайшвидше – відкликати свої підписи, які дехто поставив на коаліційній угоді, та об’єднатися в єдину депутатську групу «Наша Україна», - сказав лідер партії НСНУ.

«Навіть тим чотирьом депутатам – заблудшим – немає чого робити (у коаліції – УНІАН), але дуже важливо, щоб сьогодні рішення – ясне, чітке, без посилань на персоналії – прийняв з’їзд. Ми повинні ясно відмежуватися. «Наша Україна» не може бути соратником у такій політиці, у такому кадровому підході, соратниками у таких антикризових діях».

(Проте, до початку з’їзду голова Секретаріату Президента Віра Ульянченко заявила журналістам, що не бачить необхідності відкликати міністрів-нашоукраїнців із уряду Тимошенко. «Завдяки нашим міністрам хоча б звучить український голос», - пояснила таку позицію Ульянченко)

БЮТ Україні не потрібний, й взагалі він гірший за КПУ Від твердження про те, що Наша Україна – єдина в державі ідейна партія, Ющенко перейшов “на особистості” вже майже колишніх соратників по парламентській більшості. "Проаналізувавши політичний ринок, чи можемо ми говорити, скажімо, про ідеологію БЮТ і "Батьківщини". Яка ідеологія? Ідеологія одна – добитися влади любою ціною, ігноруючи державні інтереси... Це не те, що потрібно Україні". Президент не пройшов повз нагоди пригадати Юлії Тимошенко, що блок її імені у 2005 році не підписав універсал національної єдності: "навіть комуністи підписали..." Та й до купи – нещодавні події навколо невдалої спроби створити широку коаліцію: переговори БЮТ з Партією регіонів, за версією Ющенка, були "українською версією ГКЧП".

Натомість місія Нашої України, вважає Президент, полягає у тому, щоб «показувати, яким чином розбудовувати Українську державу»...

Віктор Ющенко переконаний у перемозі «Нашої України» на наступних парламентських виборах

«Ми підемо на вибори і, до речі, щоб ви запам’ятали, ми переможемо», - заявив голова держави. Коріння своєї упевненості він пояснив так: «тому що ми дбаємо про наступне покоління, дбаємо про те, де буде Україна через 5, 7, 12 років».

Сьогоднішній з’їзд, заявив почесний лідер Нашої України, стане історичним, бо починається ренесанс партії.

«У нас існує політичний проект – показати українській нації, яким може бути єдине вірне майбутнє України», - вів далі Ющенко, додавши до цього, що Наша Україна не має проекту, як розділити країну «на двох чи трьох», явно натякаючи на переговори ПР та БЮТ про створення “ширки”, що закінчилися нічим.

Ющенко вже морально готовий “розлучитися” з київською організацією НСНУ На горіхи дісталося й столичному осередкові партії на чолі з Миколою Мартиненком через відмову брати участь у з’їзді. «Якщо є у нас в політичній партії міські чи обласні організації, які не бажають приходити на з’їзд, очевидно їхнє місце - в іншій політичній силі», - заявив Ющенко.

(Як повідомлялося раніше, Київська міська організація НСНУ 26 червня заявила, не братиме участі у з’їзді партії, оскільки “завжди виступала проти замахів на демократичні принципи діяльності партії і послідовно підтримує попередні рішення з’їзду «Нашої України» про участь партії у демократичній коаліції у Верховній Раді”. Більше того, у заяві керівництво осередка погрожувало навіть розглянути питання про доцільність подальшого перебування її членів у «Нашій Україні»)

Щури повертаються на корабель?

Варто зауважити, що й самому Вікторові Андрійовичу довелося вислухати чимало неприємних речей. Відкривати очі почесному голові партії взявся член політради Євген Червоненко. “Правда-матка” у його виконанні виглядала так: НСНУ втратила вплив та авторитет у суспільстві, багатьох гідних членів партії просто ігнорують, багато хто перебіг до інших політсил, й «сьогодні ті, хто перший втік, намагаються повернути собі місце у перших лавах партії».

Згадав він і про те, як партія мовчала, коли знищували «любих друзів». Та намагався персонально у Ющенка з’ясувати, куди поділася перша п’ятірка, “хто з них сьогодні зараз з нами”, та з якої причини “списки складаються саме зараз”?

У якості резюме Червоненко припечатав: «сьогодні партію об’єднує не ідея, а психологія дрібних лавочників».

Ющенко: стояти на Майдані - це одне, а працювати – інше У відповідь однопартійцеві Віктор Ющенко заявив, що що пам’ятає кожного, хто стояв з ним на Майдані. Й, на думку Президента, його не можна звинувачувати, що він якось образив цю команду: вони отримали посади, хоча згодом і виявилось, що стояти на Майдані - це одне, а працювати – інше.

У свою чергу Ющенко образився на Червоненка, й нагадав, що після Майдану був період, коли на нунсівців нападав БЮТ, але інші, у тому числі й Червоненко, не наважувалися відкрито наскакувати на Президента.

Що ж до звинувачень, мовляв, сьогодні у багатьох регіональних організаціях НСНУ не виплачується зарплата, то це питання Ющенко своїм не вважає. «Я Президент цієї країни, хлопці, ви повинні стояти біля мене зліва і справа і виконувати маленькі завдання. Це маленьке завдання, Женя - утримувати регіональний осередок партії», - заявив почесний голова партії.

У сухому залишку - резолюція з’їзду, у якій Наша Україна вимагає: Від нардепів-однопартійців -відкликати свої підписи під заявою про створення парламентської коаліції, бо “не бажає більше виступати в парламенті ширмою для антиконституційного заколоту, бездіяльності уряду в умовах економічної кризи та політичних розправ над міністрами”. На вихід із коаліції нардепам дали тиждень, інакше будуть санкції. Віра Ульянченко пояснила, що йдеться про виключення непокірних з політради Нашої України.

Від Юлії Тимошенко - або відмовитися від президентських амбіцій і сконцентрувати всі зусилля на виправлення допущених помилок, або піти у відставку. Мовляв, прем’єр не має морального права балотуватися, через те, що ситуація в економіці держави не є результатом світової економічної кризи, а є наслідком безвідповідальної позиції уряду щодо формування державного бюджету та браку професіоналізму в економічному блоці Кабміну.

Цікаво, що у резолюції з’їзду відсутні будь-які згадування про перехід Нашої України до опозиції та про відкликання призначених за квотою партії міністрів з уряду Тимошенко. Виходить, “єдина в Україні ідейна партія” дивним чином зависла між коаліцією та опозицією...