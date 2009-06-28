Кучма: в українській політиці повинні з'являтися нові "могутні обличчя"

Екс-президент України Леонід Кучма вважає, що в українській політиці повинні з`являтися нові "могутні обличчя". Про це він заявив у вечірньому ефірі телеканалу "ICTV", відповідаючи на запитання, чи не має наміру він брати участь у майбутніх президентських виборах.

Зокрема, Л.Кучма відзначив: "Я прихильник того, щоб у нашій політиці з`являлися могутні нові обличчя, як би ми людей не переконували, що старий політик краще нового. Це вимагає нових знань, нових підходів".

При цьому Л.Кучма виразив надію, що з`являться нові обличчя політиків із зрозумілими програмами для всього світу, зокрема Європи і США і Росії. "Я розумію, що наша позиція повинна бути єдиною і головною: поки ми не станемо на ноги, поки ми не станемо сильною державою, з нами ніхто рахуватися не буде. Тому всі наші діяння, всі без виключення мають бути направлені на те, щоб держава Україна звучало гордо, а не так, як звучить сьогодні".

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