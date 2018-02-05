Через жалобні заходи в обласному центрі також не відзначатимуть Масляну 18 лютого.

У Житомирі 20 лютого вшанують загиблих Героїв Небесної Сотні та обмежать кількість традиційних святкових заходів на Масляну​.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

“Жалоба за загиблими Героями Небесної Сотні відзначатиметься хвилиною мовчання 20 лютого, згідно Указу Президента №69/2015 від 1 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні"”, - сказано у повідомленні.

Там також зазначається, що через ці жалобні заходи в обласному центрі також не відзначатимуть Масляну 18 лютого. “У зв'язку з вшануванням подвигу учасників Революції Гідності, в місті Житомирі святкові заходи, які традиційно відзначають в період Масляної неділі 18 лютого, проводитися не будуть”, - підкреслюють у міськраді.