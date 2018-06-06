Статистика першого кварталу: плюс 0,4 чи мінус 23?

У світі знайдеться не багато країн, які досі не оприлюднили офіційну інформацію про стан економічного розвитку в 1-му кварталі. До таких, поруч з Україною, зараховується й Зімбабве...

Сьогодні в Україні – ледве не День статистика. Офіційно він відзначається, щоправда, 5 грудня, однак саме 30 червня є чи не піковим днем попиту на продукцію Держкомстату і, відповідно, відвідування офіційної сторінки цього відомства.

Адже сьогодні спливає 90-денний термін після завершення першого кварталу, коли мають бути оголошені дані про динаміку ВВП в січні–березні 2009 року. На статистичній мапі світу знайдеться не багато країн, які досі не оприлюднили офіційну інформацію про стан свого економічного розвитку в першому кварталі. Симптоматично, що до таких, поруч з Україною, зараховується й Зімбабве.

Мало хто сумнівається, що оприлюднені сьогодні дані про підсумки економічного розвитку України в першому кварталі зафіксують скорочення економіки на 22–23 відсотки. На тлі цих очікуваних цифр навіть апокаліптичний прогноз Пинзеника в його відомій доповідній записці вже виглядає ейфорією. «Цифри спаду економіки в першому кварталі 2009 року, – зазначав колишній міністр фінансів у меморандумі, авторство якого він так публічно й не визнав, – будуть набагато гірші, ніж я демонстрував як прогноз на засіданні уряду». А демонстрував тодішній міністр фінансів скорочення економіки на 7–10 відсотків.

Саме таке скорочення своїх економік – від 7 до 10 відсотків – не соромляться привселюдно визнати розвинуті економіки світу. Скажімо, офіційний прогноз щодо Ірландії– скорочення економіки на 10 відсотків цього року, а в експортно орієнтованій Німеччині в першому кварталі(рік до року) офіційно визнано 7-відсоткове падіння. Український уряд досі вперто називає чорне білим і тримається свого початкового макроекономічного прогнозу в 0,4 відсотка зростання на 2009 рік.

Жодного сумніву, що на протидію сьогоднішньому офіційному повідомленню від Держкомстату про скорочення однієї п’ятої обсягу української економіки в першому кварталі уряд уже заготував антидоти. Головний месидж, який ми сьогодні почуємо – інформація застаріла, і в економіці відзначається пожвавлення. У нас статистику не лише приховують (як-от дані щодо казначейського рахунку та повноцінну інформацію про виконання бюджету), а й вирішують, що варто подавати на стіл і з яким гарніром.

Скажімо, 24 червня прем’єр-міністр України повідомляє радісну новину: Пенсійний фонд завдяки своїй професійній системі роботи навіть в умовах тяжкої кризи у червні зібрав на 4,5% більше, ніж за червень успішного 2008 року». Жодних підстав не вірити такій інформації немає. Швидше за все, так воно і є, однак така заява є хрестоматійним прикладом вибіркового поводження з інформацією й навмисного вилучення потрібних даних із загального інформаційного потоку.

Багато це чи мало – 4,5 відсотка – такі висновки можна робити лише в контексті повноцінних даних про виконання бюджету ПФ у червні. Позаяк їх на сайті ПФ годі й шукати, скористаємося вкрай лаконічними інформаційними повідомленнями про підсумки роботи ПФ у січні–травні 2009 рокута аналогічною інформацією за січень–травень 2008 року. Вони свідчать, що від рік до року власні доходи (без урахування трансфертів з бюджету) збільшилися на 0,4 відсотка: з 38 млрд. 583 млн. до 38 млрд. 741 млн. Вочевидь, українська економіка справді почала пожвавлюватися в червні, якщо ПФ (станом на 24.06) значно покращив результати своєї діяльності.

Однак було б неетичним стверджувати, що намагання підмарафетити статистику, вилущити з неї добірні зерна, заховавши геть з очей те, що чиновники вважають половою, властиве лише українським посадовцям. Спокуса застосовувати статистику на свій смак і розсуд притаманна чи не всім, хто думає про наступні вибори. Однак у західних демократіях правила поводження чиновників з офіційною статистикою суворо регламентовані.

У Сполучених Штатах тільки Президент отримує свіжу статистику (як-от дані щодо рівня безробіття) за кілька годин до її офіційного оприлюднення. Решта урядовців – за 30 хвилин. Жоден із чиновників, окрім головного статистика, не має права коментувати дані протягом години після їх появи. Британці, спіймавши своє статистичне відомство – Statistics Commission – на суб’єктивному трактуванні офіційних показників щодо рівня злочинності в країні, заснували верховний статистичний орган – U.K. Statistics Authority. Ця наглядова установа уповноважена моніторити й перевіряти достовірність усіх статистичних повідомлень, що їх продукують британські відомства. А рядок її фінансування в бюджеті голосується без дебатів – щоб на агенцію не чинилося тиску. Більше того, британці ухвалили Кодекс відповідального користування офіційною статистикою, яким запровадили жорсткі етичні обмеження на використання й трактування статистики чиновниками. Зокрема, Кодексом передбачено, що чиновник будь-якого рівня «не має права вибірково цитувати дані, котрі надають комусь перевагу, з інформаційного масиву, що ще не був оприлюднений». Наголошується також, що «доступ до інформації, що ще не була офіційно оприлюднена, є привілеєм. Посадовець не має права оприлюднювати таку інформацію, тим більше її інтерпретувати на власний розсуд».

Якби в Україні діяли такі правила (а головне – щоб їх дотримувалися), заяви урядовців на шталт 4,5-відсоткового зростання доходів ПФ були б – щонайменше – підставою для розгляду на комісіях з питань дотримання статистичної етики.

Станіслав Голубенко