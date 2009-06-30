Богатирьова називає розпуск парламенту одним з варіантів розвитку подій

Президент України може приймати рішення про дострокові парламентські вибори до президентських, якщо для їхнього оголошення виникнуть законні підстави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА в інтерв’ю журналістам у Москві.

Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що на сьогодні існує декілька варіантів розвитку подій, й одним із них є оголошення дострокових парламентських виборів.

При цьому вона наголосила, що сьогодні на користь такого варіанту говорить те, що фактично парламент є недієздатним, а урядова коаліція не може виправити економічну ситуацію.

Водночас, Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що Президент не може діяти поза законом і Конституцією, а підстав, передбачених українським законодавством для рішення про дострокові парламентські вибори, сьогодні немає.

“Але якщо буде складатись ситуація таким чином, що будь-яка стаття (Конституції – УНІАН) може бути застосована, і виходу іншого не буде, то Президент буде зобов’язаний – як вихід із кризи – буде змушений приймати таке рішення”, - сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що таке рішення Президент буде змушений приймати, щоб унеможливити «непрогнозований розвиток подій і непередбачений перебіг президентських виборів».

Як відомо, Президент має право розпуску парламенту, якщо протягом місяця після виборів або після розпуску попередньої коаліції не створена нова коаліція, якщо протягом 2 місяців парламент не може призначити уряд, або якщо парламент протягом місяця не збирається на свої засідання.

Водночас, Конституція забороняє розпускати парламент за півроку до завершення президентських повноважень. Чергові вибори Президента України призначені на 17 січня 2010 року.