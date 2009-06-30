Комуністи переказали, за яких міністрів завтра голосуватимуть

Фракція Комуністичної партії України може проголосувати за окремі кандидатури до складу уряду.

Про це повідомило УНІАН джерело у фракції КПУ.

Водночас співрозмовник агентства підкреслив, що остаточне рішення буде прийнято завтра на засіданні фракції, яке пройде перед початком позачергового засідання Верховної Ради.

При цьому у фракції категорично не підтримується пропозиція щодо пакетного голосування за кандидатури міністрів, наголосив співрозмовник.

Крім того, у фракції КПУ зазначають, що голосування може відбутися, якщо “коаліція проголосує за звільнення Миколи ОНІЩУКА з посади міністра юстиції України та Івана ВАКАРЧУКА - з посади міністра освіти та культури”. Джерело зазначило, що фракція може проголосувати, зокрема, за кандидатуру Федора ЯРОШЕНКА на посаду міністра фінансів України; Михайла ЗГУРОВСЬКОГО - на посаду віце-прем’єр-міністра України; Тарієла ВАСАДЗЕ - на посаду міністра транспорту та зв’язку України. В той же час фракція “не буде ні за яких умов голосувати за кандидатуру Олега ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ України”.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня на позачерговому засіданні Верховної Ради України передбачається розгляд кадрових питань до складу уряду.

26 червня Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту проект постанови Верховної Ради України про призначення членів уряду.

Зокрема, Кабмін пропонує призначити: Михайла ЗГУРОВСЬКОГО - на посаду віце-прем’єр-міністра України; Юрія ЛЮБОНЕНКА - на посаду віце-прем’єр-міністра України; Федора ЯРОШЕНКА - на посаду міністра фінансів України; Тарієла ВАСАДЗЕ - на посаду міністра транспорту та зв’язку України; Віктора ШЕМЧУКА - на посаду міністра юстиції України.

Також Кабінет міністрів пропонує ВР призначити міністром вугільної промисловості народного депутата України (УНП) Олександра КЛИМЕНКА замість Віктора ПОЛТАВЦЯ