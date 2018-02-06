Яценюк зустрівся у Вашингтоні із помічником Тіллерсона у справах Європи

За словами Яценюка, у розмові з Вессом Мітчеллом йшлося про найважливіші питання двостороннього порядку денного

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк візит до Вашингтона розпочав із зустрічі з Вессом Мітчеллом, помічником Державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи.

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Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Мені імпонує практична, націлена на результат налаштованість української команди Державного департаменту», – зазначив він.

За словами Яценюка, у розмові з Вессом Мітчеллом йшлося про найважливіші питання двостороннього порядку денного, які слід реалізувати цього року. «Це - питання безпеки, економічного розвитку, приватизації та боротьби з корупцією. Радий, що наші підходи, оцінки та очікування співпадають», – написав лідер НФ.