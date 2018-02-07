За тиждень прокуратура повернула державі 78 мільйонів гривень - Лисенко

За інформацією Лисенка, з 31 січня по 6 лютого прокуратурами різних областей спільно з іншими правоохоронними органами було викрито 19 фактів одержання неправомірної вигоди.

За останній тиждень завдяки старанням представників органів прокуратури у судах на підтримку позиції прокуратури були ухвалені рішення про повернення державі та територіальним громадам майна та коштів на суму майже 78 млн грн.

Про це заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Також, як повідомив Лисенко, за цей час у власність держави, державних або комунальних підприємств та територіальних громад було повернуто або припинене незаконне використання понад 520 гектарів земель вартістю понад 78 млн грн.

«Такі результати роботи ми отримали завдяки зусиллям прокуратур Кіровоградської, Львівської, Тернопільської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Луганської областей, а також військовій прокуратурі Центрального регіону. По наведеним фактам вже є конкретні рішення судів, де прокуратура відстоювала інтереси держави», - зазначив він.

За інформацією Лисенка, з 31 січня по 6 лютого прокуратурами різних областей спільно з іншими правоохоронними органами було викрито 19 фактів одержання неправомірної вигоди.

«Робота наших співробітників у викритті корупційних злочинів посадовими особами державних органів влади, місцевого самоврядування, а також державних та комунальних підприємств також принесла свій результат. За кожним фактом ведуться слідчі дії, оголошуються підозри, ухвалюються рішення про обрання запобіжних заходів. Розмір хабарів у рамках розслідування зазначених справ коливається від 3000 грн до 100 000 доларів США», - повідомив речник.