У Раді офіційно створили "збірну народних депутатів" з футболу

Вже третій рік поспіль «збірна народних депутатів України» бере участь у благодійних матчах на підтримку дітей з обмеженими можливостями та дітей-переселенців з Донбасу і Криму.

У Верховній Раді України офіційно утворили парламентське об'єднання «Збірна народних депутатів України». Про це повідомила 9 лютого головуюча на засіданні перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко. До складу футбольної команди увійшли Юрій Береза, Андрій Павелко, Василь Яніцький, Григорій Шверк, Ярослав Едаков, Геннадій Кривошея, Дмитро Лубинець, Тарас Юрик, Юрій Македон, Ярослав Москаленко, Дмитро Білоцерківець, Олександр Опанасенко, Олександр Данченко, Вадим Івченко, Іван Крулько, Микола Паламарчук, Павло Кишкар, Владислав Голуб, Михайло Головко. Читайте такожЖурналісти розповіли, де оселились чиновники-втікачі часів Януковича - ЗМІ Як повідомляється, вже третій рік поспіль «збірна народних депутатів України» бере участь у благодійних матчах на підтримку дітей з обмеженими можливостями та дітей-переселенців з Донбасу і Криму. Команда також бере участь у Всеукраїнських і міжнародних змаганнях, де представляє Україну і пропагує здоровий спосіб життя. Зокрема, в листопаді 2017 року «збірна народних депутатів України» посіла третє місце на міжпарламентському футбольному турнірі, обігравши Угорщину і Румунію.

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