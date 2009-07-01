Янукович розказав, як Блок Литвина та НУ-НС його надурили

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Партія регіонів не відступиться від намірів домогтися підвищення зарплат і пенсій найбіднішим українцям.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві В.ЯНУКОВИЧА.

“Партія регіонів домоглася, щоб питання про підвищення зарплат і пенсій для найбідніших українців було поставлене на голосування у парламенті. Ми віддали за це свої голоси. Нас підтримали ті депутати з інших фракцій, які мають сумління і вболівають за простих людей”, - йдеться у заяві.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що “БЮТ виступив проти підвищення зарплат і пенсій для найбідніших українців”.

“Цим самим Юлія ТИМОШЕНКО продемонструвала своє ставлення до людей. Адже щодня у телевізійних рекламах вона клянеться в любові до народу. А коли прийшов час, щоб на ділі довести це, вона, як завжди, зробила навпаки”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що “так само повів себе Блок ЛИТВИНА, а також більша частина “Нашої України”.

Як констатував лідер Партії регіонів, “вони обіцяли підтримати нас у цьому такому важливому для людей голосуванні, але не проголосували”.

“Депутати, які обіцяли підтримати Партію регіонів в питанні підвищення зарплат і пенсій для найбідніших, розміняли український народ на посади. Нам стало відомо, що це - результат торгів, на які депутати пішли з урядом. Їм пообіцяли кілька тепленьких хлібних місць, і вони тут же забули, що обіцяли народу відстоювати інтереси простих людей, а не власні шкурні”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим він вкотре заявив, що “Партія регіонів не відступиться від намірів домогтися поліпшення життя людей”.

“Ми і надалі будемо вимагати від уряду підвищення зарплат і пенсій для найбідніших громадян. І змусимо уряд це зробити”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 липня, на позачерговому засіданні Верховна Рада створила робочу групу з підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до держбюджету на 2009 рік щодо розміру прожиткового мінімуму та розміру мінімальної зарплати. Співголовами групи обрані народні депутати Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів), Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) та міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Раніше парламент відмовився ухвалити в другому читанні і в цілому проект закону про внесення змін до держбюджету на 2009 рік, що стосувався розмірів прожиткового мінімуму та зарплати, внесений членом фракції Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ. Ухвалення цього документа підтримали лише 212 народних депутатів із 406.

Законопроектом передбачалося, що з 1 липня прожитковий мінімум становитиме 808 грн., а з 1 жовтня – 848 грн.

При цьому пропонувалося з 1 липня встановити мінімальну заробітну плату на рівні 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн., з 1 грудня - 900 грн.