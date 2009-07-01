Томенко: ВР повинна зняти недоторканність з Лозінського

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що парламент має дати згоду на зняття депутатської недоторканності з депутата від фракції БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО.

Таку думку він висловив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи порушення кримінальної справи щодо В.ЛОЗІНСЬКОГО.

М.ТОМЕНКО нагадав, що позиція БЮТ і безпосередньо прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО завжди полягала у тому, що все, що стосується цього конфлікту, є виключно сферою Генеральної прокуратури.

Крім того, зауважив він, БЮТ і голова уряду зверталися до Генеральної прокуратури оперативно прореагувати на даний інцидент.

Заступник голови парламенту висловив переконання, що в разі звернення до ВР з боку Генеральної прокуратури у відповідності до ст. 80 Конституції України та глави 35 Регламенту ВР, більшість народних депутатів дадуть згоду на зняття депутатської недоторканності з В.ЛОЗІНСЬКОГО. “Кожен громадянин, у тому числі народний депутат, повинен нести рівну відповідальність перед законом”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 липня, Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу відносно народного депутата В.ЛОЗІНСЬКОГО за статтею, що передбачає кримінальну відповідальність за вчинення умисних тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини - за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

16 червня внаслідок зіткнення з В.ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник