Регіонали закликають Ющенка дати правильні дороговкази

Партія регіонів закликає керівництво держави “виправити помилку” та підвищити зарплати і пенсії для найбідніших громадян.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні Партії регіонів до Президента України, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради.

”Шановний пане Президент! Громадяни України, які потерпають від кризи, безробіття і нерозпорядливості та хаотичних дій влади, доведені до межі бідності, не зможуть ані зрозуміти, ані виправдати керівника держави, політична сила якого не проголосувала за полегшення життя найбільш знедолених”, - зазначають у Партії регіонів.

На переконання представників цієї партії, “депутати Верховної Ради з фракції, яка є політичним запліччям Президента, розміняла інтереси найбідніших українців на обіцяні їм посади, що веде на дорогу ганьби і зради”.

”Закликаємо Вас, Вікторе Андрійовичу, дати цим депутатам правильні дороговкази, без яких ні Вам, ні їм не світить українська перспектива”, - наголошується у зверненні.

Партія регіонів також закликає голову уряду “піднятися над власним вузьким політичним інтересом, та подумати і подбати про людей”.

“Це на Вас, Юліє Володимирівно, лежить вина за те, що вже з 1 липня люди не отримають доплат, і не зможуть компенсувати ті величезні втрати, яких зазнала кожна мало імуща родина в Україні не лише через світову кризу, а через кризу непрофесіоналізму очолюваного Вами уряду”, - переконані “регіонали”.

Вони закликають Юлію ТИМОШЕНКО “виправити цю помилку і дати можливість негайно підвищити зарплати і пенсії”.

“Якщо Ви не зробите цього – значить, Ви не відчуваєте болю і страждань українського народу”, - констатують у Партії регіонів.

Звертаючись до голови Верховної Ради, який “потрібен Україні”, у Партії регіонів нагадують Володимиру ЛИТВИНУ, що “бідним людям потрібні не лише Ваші красиві слова, а й реальний соціальний захист”.

“А депутати Вашого блоку не голосували за підвищення зарплат і пенсій найбільш знедоленим. Хіба такий Литвин потрібен Україні?”, – запитують у Партії регіонів.

У зв’язку з цим Партія регіонів закликає “усіх керівників Української держави виправити ту ганебну помилку, якої допустилися сьогодні ті, хто приймає рішення”.

”Давайте піднімемо зарплати і пенсії хоча б з 1 серпня. Народ України зрозуміє і матиме усвідомлення, що ви усі здатні збагнути, як тяжко живеться людям.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 липня, на позачерговому засіданні Верховна Рада створила робочу групу з підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до держбюджету на 2009 рік щодо розміру прожиткового мінімуму та розміру мінімальної зарплати. Співголовами групи обрані народні депутати Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів), Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) та міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Раніше парламент відмовився ухвалити в другому читанні і в цілому проект закону про внесення змін до держбюджету на 2009 рік, що стосувався розмірів прожиткового мінімуму та зарплати, внесений членом фракції Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ. Ухвалення цього документа підтримали лише 212 народних депутатів із 406.

Законопроектом передбачалося, що з 1 липня прожитковий мінімум становитиме 808 грн., а з 1 жовтня – 848 грн.

При цьому пропонувалося з 1 липня встановити мінімальну заробітну плату на рівні 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн., з 1 грудня - 900 грн.