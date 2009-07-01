Яценюк не збирається формувати нове коло «любих друзів»

“Фронт змін” - це “не політтехнологічний проект чи тимчасове збіговисько, яке завтра зайде в списки обласних, районних, сільських рад і парламенту і буде вирішувати свої питання”. Про це сказав народний депутат України, лідер цієї організації Арсеній ЯЦЕНЮК під час презентації Чернігівської обласної організації “Фронту змін”, координатором якого став Микола РУДЬКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК вважає, що в країні “ми починаємо з себе. Він додав: “сьогодні я відкриваю двері, а ви будете йти, бо за вами і за мною люди, котрі знову повірили”. “У нас з вами є кредит довіри, і цей кредит – у Ваших руках”, - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що основна мета «Фронту змін» - об’єднання країни. Він зазначив: “нам потрібно об’єднатися, об’єднати Східну і Західну Україну, об’єднати Північ і Південь, об’єднати і зшити Українську державу і не дати можливості як внутрішнім, так і зовнішнім силам її розірвати».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що формування «Фронту змін» є початком створення “політичної еліти, а не чергового кола «любих друзів». «Я не збираюся формувати нове коло «любих друзів”, я не збираюсь робити політичне шоу політичних моделей України”, - наголосив він і додав: “моє завдання - змінити політичну еліту України, привести нових людей”.

А.ЯЦЕНЮК визначив для осередку два основних завдання – сформувати кадровий резерв та скласти національний та регіональний план змін. «Мені потрібна загальнонаціональна програма і регіональна програма, для того, щоб кожен регіон побачив свій план змін, свій результат, який буде здійснено нами спільно», – додав лідер “Фронту змін” і підкреслив: «ми прийшли в політику не на один день”.