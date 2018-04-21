Як Ющенко святкував День Свободи (фоторепортаж)

Замість Майдану був урочистий прийом у Маріїнському палаці. Замість Гринджол - класична музика. Маріїнський парк у той день був зачинений для пересічних відвідувачів...

22 листопада Президент України Віктор Ющенко провів офіційний прийом з нагоди другої річниці Дня Свободи.

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Президент привітав присутніх з великим для України святом. І наголосив, що курс України на демократію є незворотнім.

«В цьому дні присутній дух нашої боротьби за незалежність і свободу упродовж багатьох століть. День Свободи об’єднує нас і водночас закладає зв’язок між нашим часом і найближчими злетами українських національних змагань», - підкреслив Президент.

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В своїй урочистій промові Ющенко підкреслив, що українці є нацією вільних людей. «Свобода як чисте повітря усвідомлюєш і відчуваєш її тільки лише, якщо її бракує», - підкреслив глава держави. Ющенко сказав, що пишається тим, що Україна сьогодні по праву належить до числа вільних народів світу.

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Із числа українських політиків на заході були присутні голова Верховної Ради України Олександр Мороз, деякі урядовці, зокрема міністр закордонних справ України Борис Тарасюк, міністр оборони України Анатолій Гриценко, міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Народі депутати, переважно з фракції «Наша Україна", та декілька депутатів з фракції БЮТ, представники судової гілки влади, голова ЦВК Ярослав Давідович, відомі політики, культурні та релігійні діячі. Також лідери деяких позапарламентських політичних сил – голова партії “Реформи і порядок” Віктор Пинзеник, лідер фракції Київради Віталій Кличко та інші.

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Прем`єр-міністр Віктор Янукович на прийом у Маріїнському палаці не прийшов, оскільки вважає, що це було свято учасників Помаранчевої революції.

Він зазначив, що на прийом до Президента України не були запрошені голови парламентських комітетів і багато членів уряду. «Якби йшлося мова про національне свято, то там мали б бути всі політичні сили», - сказав Янукович.

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У той час, як в Маріїнському тривав офіційний прийом, кількасот активістів активістів «Пори», УНА-УНСО та інших правих партій і організацій, скандуючи «Ющенко! Ющенко!», намагалися підійти до палацу. Міліція зупинила їх біля Верховної Ради. У той день Маріїнській парк був зачинений для пересічних відвідувачів.

Фото Михайла Марківа