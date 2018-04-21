Як Ющенко святкував День Свободи (фоторепортаж)
Замість Майдану був урочистий прийом у Маріїнському палаці. Замість Гринджол - класична музика. Маріїнський парк у той день був зачинений для пересічних відвідувачів...
Замість Майдану був урочистий прийом у Маріїнському палаці. Замість Гринджол - класична музика. Маріїнський парк у той день був зачинений для пересічних відвідувачів...
22 листопада Президент України Віктор Ющенко провів офіційний прийом з нагоди другої річниці Дня Свободи.
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Президент привітав присутніх з великим для України святом. І наголосив, що курс України на демократію є незворотнім.
«В цьому дні присутній дух нашої боротьби за незалежність і свободу упродовж багатьох століть. День Свободи об’єднує нас і водночас закладає зв’язок між нашим часом і найближчими злетами українських національних змагань», - підкреслив Президент.
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Він зазначив, що на прийом до Президента України не були запрошені голови парламентських комітетів і багато членів уряду. «Якби йшлося мова про національне свято, то там мали б бути всі політичні сили», - сказав Янукович.
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Фото Михайла Марківа