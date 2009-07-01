У Ющенка сподіваються, що Нафтогаз вчасно розрахується за газ з Росією
Інтерв`ю тижневику "Главред"
Уповноважений Президента України з питань енергобезпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ висловив сподівання, що НАК «Нафтогаз України» вчасно розрахується з Росією за поставлений у червні газ.
Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав в інтерв’ю тижневику «Главред».
«Я сподіваюся, що до 7 липня проплати за червень будуть здійснені», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.
Відповідаючи на запитання, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що за наявною інформацією, це має бути значно менша сума, аніж за травень, - приблизно 300 млн. доларів.
Уповноважений Президента нагадав, що питання проплати «Нафтогазом України» газу за травень було вирішено виключно завдяки зусиллям Президента України.
Інтерв`ю з Уповноваженим Президента України з питань енергобезпеки вийде в наступному номері «Главреда», у понеділок, 6 липня.