Позачергове пленарне засідання парламенту відбудеться 3 липня
21:25, 01 липня 2009Політика
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З ініціативи 152 депутатів
У п’ятницю, 3 липня, відбудеться позачергове пленарне засідання парламенту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України у Верховній Раді України зареєстрована ініціатива 152 народних депутатів України, яка відповідає вимогами частини другої статті 83 Конституції України, щодо проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України.
У зв’язку з чим голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомляє, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у п`ятницю 3 липня 2009 року о 10 годині.
Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій відбудеться о 9 годині цього ж дня.
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