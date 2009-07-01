Позачергове пленарне засідання парламенту відбудеться 3 липня

У п’ятницю, 3 липня, відбудеться позачергове пленарне засідання парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України у Верховній Раді України зареєстрована ініціатива 152 народних депутатів України, яка відповідає вимогами частини другої статті 83 Конституції України, щодо проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України.

У зв’язку з чим голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомляє, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у п`ятницю 3 липня 2009 року о 10 годині.

Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій відбудеться о 9 годині цього ж дня.