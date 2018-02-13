Росія може атакувати Україну у кіберпросторі - американська розвідка

Очікується, що Росія проводитиме більш руйнівні кібероперації протягом цього року, і дуже ймовірно використає нові інструменти проти України.

Найбільшу загрозу США у кіберпросторі у 2018 році становитимуть Росія, Китай, Іран та Північна Корея. На це вказує письмова доповідь директора національної розвідки США Дена Коутса.

Читайте такожУ Конгресі США рекомендують ухвалити закон про співпрацю з Україною з питань кібербезпекиЙого доповідь під назвою "Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США" була надана ним Сенатському комітету з питань розвідки, передає Голос Америки.

При цьому в доповіді висловлюється думка американських розвідувальних служб про вирогідність здійснення Росією значних кібератак на Україну.

"Ми очікуємо, що Росія проводитиме зухваліші та більш руйнівні кібероперації протягом цього року, і дуже ймовірно використає нові інструменти проти України", - відзначається в тексті доповіді.

Американська розвідка, як вказує документ, вважає, що від Росії варто чекати нової небезпеки у сферах, де вона вже здійснює кіберзаходи проти України.

Такими документ називає: зрив роботи української енергосистеми, викрадення та подальше поширення конфіденційної інформації, DDOS атаки та заходи під прикриттям у кіберпросторі.

"Цього року російська розвідка та служби безпеки і надалі будуть атакувати критичну інфраструктуру США та їх союзників, та намагатимуться отримати закриту інформацію про політику США з комп'ютерних мереж США та НАТО", - також зазначається у доповіді.