Росія очікує, що США відмовляться від угоди про партнерство з Україною?

Під час зустрічей в рамках російсько-американського саміту, що пройде у Москві 6 – 8 липня, російське вище керівництво шукатиме ознаки відмови адміністрації США від угод про партнерство з Україною та Грузією, які були укладені колишнім президентом Джоджем БУШЕМ. Як повідомляє BBC, про це йдеться в авторській статті колишнього голови Ради національної безпеки США Збігнєва БЖЕЗІНСЬКОГО в Financial Times.

На його думку, навіть найменший сигнал на підтвердження цього буде розцінено як дозвіл на більш рішучі дії Росії проти цих двох країн.

Як зазначає З.БЖЕЗІНСЬКИЙ у своїй статті, потрібна відверта дискусія, щоб установити певні взаємоприйнятні "правила гри". “США можуть дати зрозуміти, що членство в НАТО для тих країн не є близьким і невідворотнім, однак Сполучені Штати і Росія повинні поважати право України та Грузії, якщо вони зроблять вибір на користь Альянсу. Тим часом Росія повинна усвідомити, що застосування сили чи розпалювання етнічних конфліктів з метою дестабілізації України чи Грузії призведе до погіршення американсько-російських відносин”, - зазначає він у статті в Financial Times.

На думку З.БЖЕЗІНСЬКОГО, чіткість у цих питаннях, досягнута за рахунок ввічливих, але водночас реалістичних обговорень, зменшить небезпеку того, що Росія намагатиметься відновити імперську систему на просторі, який раніше займала царська імперія, а після неї Радянський Союз. Поступова консолідація існуючого на даному просторі національного плюралізму прискорить процес зникнення історично безплідних імперських амбіцій."

Як повідомляв УНІАН, 6-8 липня президент США Барак ОБАМА відвідає з офіційним візитом Росію.