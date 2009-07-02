Янукович думає, що Ющенко зрозумів свою помилку, але запізно

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що «Наша Україна» повинна відкликати своїх міністрів зі складу Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час робочої поїздки до Луганська, висловлюючи свою позицію щодо вимоги Президента Віктора ЮЩЕНКА та очолюваної ним партії «Наша Україна» до народних депутатів-однопартійців відкликати свої підписи під заявою про створення парламентської коаліції.

На думку лідера Партії регіонів, таке рішення В.ЮЩЕНКА і «Нашої України» є одним з приводів уникнути відповідальності за наявну ситуацію в державі та відсторонитися від уряду і прем’єр-міністра.

«Якщо таке рішення приймається, то в такому разі необхідно відкликати своїх міністрів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що «бути в опозиції і одночасно хотіти, щоб там (в уряді – УНІАН) були міністри «Нашої України», є взагалі незрозумілими рішеннями і діями».

Як зазначив В.ЯНУКОВИЧ, сьогодні В.ЮЩЕНКО зрозумів свої колишні помилки, коли двічі вносив кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на пост прем’єр-міністра.

«Але вже пізно. Йому було необхідно думати про це раніше», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що «зараз ухвалювати такі рішення смішно».