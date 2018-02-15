Мера Одеси Труханова відпустили на поруки нардепа від БПП

Прокурори просили суд обрати меру Одеси запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн.

Солом'янський районний суд Києва обрав меру Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Як передає кореспондент УНІАН, суд відпустив його на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.

«Застосувати до підозрюваного Труханова запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Визначити поручителем народного депутата Верховної Ради Голубова Дмитра», - оголосив суддя.

Також суддя зобов'язав відпустити Труханова у залі суду.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого детективи Національного антикорупційного бюро затримали Труханова та його заступника Павла Вугельмана.Вони підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

Читайте такожСправа мера Одеси Труханова: під будівлею суду сталися сутички13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема, й міському голові.

14 лютого прокурори САП подали до Солом’янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн.

Крім того, сторона обвинувачення просить суд обрати запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 30 млн грн заступнику Труханова і застави у розмірах по 10 млн грн іншим фігурантам провадження.