Мера Одеси Труханова відпустили на поруки нардепа від БПП

15:34, 15 лютого 2018
Політика
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Геннадій Труханов у суді / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, суд відпустив його на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.

«Застосувати до підозрюваного Труханова запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Визначити поручителем народного депутата Верховної Ради Голубова Дмитра», - оголосив суддя.

Також суддя зобов'язав відпустити Труханова у залі суду.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого детективи Національного антикорупційного бюро затримали Труханова та його заступника Павла Вугельмана.Вони підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

Читайте такожСправа мера Одеси Труханова: під будівлею суду сталися сутички13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема, й міському голові.

14 лютого прокурори САП подали до Солом’янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн.

Крім того, сторона обвинувачення просить суд обрати запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 30 млн грн заступнику Труханова і застави у розмірах по 10 млн грн іншим фігурантам провадження.

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Теги: #запобіжний захід#суд над Трухановим#Труханов суд