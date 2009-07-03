Янукович: політика уряду спрямована проти Партії регіонів і Росії

Партія регіонів вимагає від Кабінету міністрів направити холдинговій компанії «Луганськтепловоз» передбачені у державному бюджеті на 2009 рік кошти для виконання державного замовлення в інтересах українських споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час своєї робочої поїздки до Луганська.

Як зазначив В.ЯНУКОВИЧ, підприємство «Луганськтепловоз» стало заручником політики нинішнього уряду, “спрямованої проти Партії регіонів і Росії”. Як результат, сказав він, сьогодні підприємство позбавлене перспективних замовлень з боку Російської Федерації.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що Кабінет міністрів лише у травні затвердив фінансовий план Міністерства транспорту, а останнє і досі не спрямувало на підприємство бюджетні кошти для виконання державного замовлення в інтересах «Укрзалізниці».

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, даних коштів вистачить для забезпечення підприємства роботою на 3-4 місяці.

Водночас сьогодні підприємство працює лише три дні на тиждень, при цьому було скорочено близько 2 тис. осіб.

Як заявив В.ЯНУКОВИЧ, Партія регіонів вимагає від уряду вирішити питання про направлення зазначених коштів для виконання підприємством державного замовлення.