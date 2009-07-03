Лозінський просить ВР позбавити його депутатських повноважень

Народний депутат України Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ (фракція БЮТ) звернувся до Верховної Ради з проханням позбавити його депутатських повноважень.

Як повідомила прес-секретар голови ВР Ольга ЧОРНА, відповідна заява народного депутата була зачитана сьогодні вранці на засіданні Погоджувальної ради головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО направив у Верховну Раду подання, в якому просить дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і взяття під варту народного депутата В.ЛОЗІНСЬКОГО, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини в Голованівському районі Кіровоградської області.