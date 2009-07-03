У БЮТ сумніваються, що ВР запрацює й наступного тижня
14:18, 03 липня 2009Політика
1115 0
З`являться нові суперечки
|Валерій Писаренко
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Ймовірність цього дуже низька», - сказав депутат.
В.ПИСАРЕНКО пояснив це тим, що наступного тижня може з’явитися ще ряд питань, які викличуть суперечки у сесійній залі, зокрема, питання внесення змін до бюджетного кодексу. Він нагадав, що цей закон знаходиться на підписі у Президента.
«Я хочу сказати, що два дні позачергових сесій (1 і 3 липня) продемонстрували, якою буде робота парламенту не тільки наступного тижня, а й до кінця виборчої президентської кампанії», - сказав В.ПИСАРЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter