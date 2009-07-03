Пишного звільнили, бо він казав правду про газові контракти?

Рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Ощадбанку Андрія ПИШНОГО, який є заступником голови ради Всеукраїнської громадської організації «Фронт змін», пов’язано із різкою критикою дій керівництва держави в енергетичній сфері.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві “Фронту змін” з приводу указу Президента України Віктор ЮЩЕНКА від 2 липня.

Як ідеться у заяві, А.ПИШНИЙ наголошував в інтерв’ю ЗМІ, що ключовою помилкою є перекладання тягаря прорахунків у енергетичній сфері на банківську систему України. Він заявляв, що політика Кабінету міністрів щодо забезпечення енергоресурсами “не тільки не вирішила питання адекватної ціни та умов постачання, але й включила в залежність банківську систему України».

А.ПИШНИЙ стверджував, що Ощадбанк “повернувся в 1999-2000 роки і керується "телефонним правом", а не законодавством”. За його словами, на сьогодні пошуком грошей “для виконання «дивовижних газових контрактів» уряду не займається хіба що Мінкультури”, йдеться у повідомленні.

Він наголошував, що держбанки мають кредитувати насамперед державні пріоритети. Треба боятися не кредитування державних підприємств, а скоріше “нездатності влади адекватно оцінювати системні ризики», підкреслював А.ПИШНИЙ, зазначають у «Фронті змін».