Наша Україна: хай бютівці не роблять вигляд, наче справедливість відновилась

«Наша Україна» буде добиватися скасування депутатської недоторканності до кінця цієї сесії Верховної Ради.

Про це заявив народний депутат, член політради «Нашої України» Володимир КАРПУК, повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”.

Коментуючи ситуацію довкола екс-депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, В.КАРПУК зазначив, що «при наявності тих матеріалів, які надала прокуратура, ЛОЗІНСЬКОГО було б позбавлено депутатської недоторканності і без його заяви”.

“Чомусь з самого початку цієї справи він заяви не подав. І нехай БЮТівці не роблять вигляд, наче справедливість відновилась. Це звичайна процедура, а з ЛОЗІНСЬКОГО і так би зняли депутатські повноваження», - заявив В.КАРПУК.

«А ось там, де політичним силам треба було набратися мужності, проявити характер і проголосувати за зняття недоторканності з усіх депутатів, ні БЮТ, ні Партія регіонів, які у всіх ЗМІ начебто підтримують цю ініціативу, чогось нічого не зробили», - наголосив депутат.

«Є одна причина, щоб не голосувати цей закон - це боязнь певних людей, що завтра вони будуть відповідати перед судовими, правоохоронними органами, а тому й надалі намагаються відтягнути зняття недоторканності», - вважає В.КАРПУК.

«Є необхідність і вимога людей зняти недоторканність. На цьому наполягала і наполягає «Наша Україна». Цей законопроект уже пройшов Конституційний Суд, вже давно був прийнятий в першому читанні, на часі – прийняття цього закону в цілому», - відзначив В.КАРПУК.