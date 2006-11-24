Поляченко шукає можливості відкликати заяву про звільнення з посади міністра

Міністр охорони здоров’я України Юрій ПОЛЯЧЕНКО проводить консультації з юридичним управлінням Верховної Ради щодо відкликання заяви про звільнення з посади міністра.

Про це він повідомив на прес-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН.

Він нагадав, що минулого тижня заявив, що готовий і далі працювати в уряді. Однак, за словами Ю.ПОЛЯЧЕНКА, є юридичні моменти, які не дозволяють йому продовжувати працювати на цій посаді. Він додав, що ще не відкликав заяву про звільнення, але веде консультації з юридичним управлінням парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня міністр охорони здоров’я Ю.ПОЛЯЧЕНКО та міністр у справах сім’ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО зареєстрували у Верховній Раді заяви про відставку.

15 листопада Ю.ПОЛЯЧЕНКО, призначений в уряд за квотою “Нашої України”, заявив про готовність продовжити працювати в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.