Донецька ОДА хоче ввести обов'язкове медстрахування для гостей України

В Україні необхідно якомога швидше законодавчо затвердити наявність обов`язкового медичного страхування для всіх іноземців, які в`їжджають у країну.

Про це заявив у Донецьку на виїзній нараді Міністерства охорони здоров`я України з питань реалізації концепції медичного обслуговування учасників і гостей чемпіонатів з футболу «Євро-2009/2012» начальник Головного управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації Олександр АНІЩЕНКО.

Він наголосив, що вже 21 липня починається фінальна частина чемпіонату Європи з футболу серед хлопців Євро-2009, яка пройде в Донецьку і Маріуполі, але це питання на державному рівні залишається невирішеним.

О.АНІЩЕНКО відзначив, що при наданні медичної допомоги іноземцям «поки що не відпрацьована у нас система законодавчо затверджена, яка б починалася на в`їзді на територію нашої країни і доходила б до міст-учасників чемпіонату».

«У міністерстві це питання ми порушували і навіть надавали свої законодавчі ініціативи, що потрібно зробити на державному рівні в цьому питанні, - пояснив начальник управління. - Щоб так, як нас не пускали за кордоном без страховки, так і на територію України не приїжджав би жодний іноземець без медичної страховки». На його думку, в Україні також потрібно дотримуватись цієї міжнародної норми. О.АНІЩЕНКО наголосив, що найголовніше при в`їзді іноземця до України має бути наявність медичної страховки, «або ж, ми самі страхуємо на українській стороні». Він висловив своє занекпокоєння, що законодавці зволікають з рішенням даного питання, а Євро-2009 Донецька область вже прийматиме трохи більш, ніж за два тижні.

Довідка УНІАН. Фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років Євро-2009 U-19 відбудеться цього літа в Україні, містами-господарями турніру стануть Донецьк і Маріуполь. Відкриття чемпіонату Євро-2009 намічено на 21 липня 2009 року, фінальний матч і закриття - на 2 серпня 2009 року.