Ющенко: Україні у деполітизації газового питання потрібна допомога Європи

Президент Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україні у деполітизації газового питання потрібна допомога Європи.

Про це він сказав в інтерв`ю австрійському виданню «Ді Прессе», що опубліковано на сайті Президента України.

“Природа проблеми української газотранспортної системи є не технічною, а політичною. І для деполітизації їй потрібна допомога Європи. Оскільки газотранспортна система - це проблема не лише України. Дуже важливо, щоб у питанні організації газового ринку Європа навчилась говорити в один голос”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

“Для більшої газової безпеки їй потрібна цілісна конструкція із залученням України. Ми відкриті для такого багатостороннього діалогу. Але ми як волаючі в пустелі”, - додав глава держави.

На запитання, як, на його думку, запобігти ескалації, яка в січні призвела до припинення газопостачання в Європу, поки буде вироблена єдина позиція, В.ЮЩЕНКО відповів: “Договір з Москвою, який поклав край припиненню газопостачання, принижує Україну і базується не на ринкових принципах. Отже, нестабільність була прогнозована. Звичайно, з цієї теми знову отримуватимуть політичну користь і захочуть показати Україну як ненадійного транзитера”.

За словами Президента України, з січня 2009 року Європа теж поводиться так, наче це є суто проблемою України.

“Напевно, не вистачає сміливості, щоб розібратися, що насправді сталося. Як ми можемо бути винними у припиненні поставок, якщо нашу ГТС ми вважаємо найкращою формою інтеграції у Європу? 45 років транзит газу функціонує без проблем, і так залишатиметься і надалі. Але є інші фактори”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Зокрема, серед внутрішньо-українських факторів він назвав необхідність реформувати, модернізувати газовий ринок України, а ціни - лібералізувати.