Ющенко незадоволений тим, що уряд зменшився до «однієї солістки»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО незадоволений тим, що уряд перестав бути колегіальним інститутом, а зменшився до “однієї солістки”.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв`ю австрійському виданню «Ді Прессе», що опубліковане на сайті Президента України.

Так, відповідаючи на запитання щодо розбіжностей з керівником уряду Юлії ТИМОШЕНКО, Президент сказав: “З одного боку, це пов`язано з Конституцією. З іншого - з урядом, оскільки він вже давно не є колегіальним інститутом, а зменшився до однієї солістки”.

В той же час, за словами В.ЮЩЕНКА, найбільше значення в цьому питанні зіграла “ідеологічна дивергенція”.

“Є колізія двох концепцій: з одного боку - ринкова економіка, з іншого - популістська політика ТИМОШЕНКО, запізнілі реформи і адміністративне управління. Також глибока економічна криза є не лише наслідком глобальної кризи, а відсутності ринкової політики у ключових секторах”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

“Курс економіки будується на ілюзіях, - додав він. - У той час, коли Міжнародний валютний фонд прогнозує мінус вісім процентів на цей рік, уряд говорить про зростання економіки на 0,4%”.

За словами Президента, не можуть бути проведені сотні бюджетних програм.

“Минулого року за один місяць уряд підвищив соціальні видатки на 73%. В кінці ми мали інфляцію у розмірі 23% - найвищу у Європі, на яку відповіли регулюванням цін. Є десятки таких рішень. У 2008 році Freedom House вперше за 18 років назвав нас репресивною економікою”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.