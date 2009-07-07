Ющенко порахував, що податкова зібрала 12 млрд. грн. податків наперед

На сьогодні Державною податковою адміністрацією України з підприємців зібрано 12 млрд. грн. податків наперед.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи сьогодні на розширеній колегії Генеральної прокуратури.

Крім того, Президент зазначив, що сума невідшкодованого податку на додану вартість сьогодні становить 15 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що ця тенденція свідчить про нереалістичність бюджету. «Це неофіційний кредит Держбюджету від підприємств під нуль відсотків», - сказав він.

Також Президент вимагає від податківців дати відповідь, чому ПДВ відшкодовується тільки членам однієї партії.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДПАУ, в Україні цього року фактично відшкодовано підприємствам 13 млрд. 572,2 млн. грн., з них на рахунки платників – 12 млрд. 29 млн. грн. Усього було задекларовано до відшкодування 19 млрд. 321 млн. грн. З початку року найбільша сума відшкодувань ПДВ (майже 90%) була проведена товаровиробникам-експортерам власної продукції.