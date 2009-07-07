Депутати розходяться - регіонали блокують порожню Раду

13:39, 07 липня 2009
Політика
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Лідери фракцій провели короткі наради

Депутати, не дочекавшись початку сьогоднішнього пленарного засідання, залишають сесійну залу Верхорвної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, о 13.20 до сесійної зали увійшли керівники фракцій та безпосередньо у залі провели короткотермінові засідання фракцій.

Після цього депутати чотирьох фракцій – НУ-НС, БЮТ, Блоку Литвина і КПУ – поступово залишили залу засідань.

Народні депутати від Партії регіонів продовжують блокувати президію, трибуну і ложу уряду. 

 

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