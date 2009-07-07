Депутати розходяться - регіонали блокують порожню Раду

Лідери фракцій провели короткі наради

Депутати, не дочекавшись початку сьогоднішнього пленарного засідання, залишають сесійну залу Верхорвної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, о 13.20 до сесійної зали увійшли керівники фракцій та безпосередньо у залі провели короткотермінові засідання фракцій. Після цього депутати чотирьох фракцій – НУ-НС, БЮТ, Блоку Литвина і КПУ – поступово залишили залу засідань. Народні депутати від Партії регіонів продовжують блокувати президію, трибуну і ложу уряду.

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