Україна і Ізраїль скасують візи до кінця цього року?

Народний депутат (фракція БЮТ), голова групи з питань міжпарламентських зв`язків «Україна-Ізраїль» Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що безвізовий режим між Україною і Ізраїлем може бути введений до кінця нинішнього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це він заявив за підсумками зустрічі з міністром туризму Ізраїлю Стасом МІСЕЖНІКОВИМ і віце-спікером Кнесету Олексієм МІЛЛЕРОМ, під час якої обговорювалися перспективи введення безвізового режиму між двома країнами.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, існують усі передумови для того, аби безвізовий режим між Україною і Ізраїлем міг бути введений до кінця нинішнього року.

«Посольство України в Ізраїлі провело велику підготовчу роботу, після парламентських виборів посилилося українське лобі в Кнесеті, а багато вихідців з України зайняли важливі міністерські посади. На початку осені міністр туризму Ізраїлю готовий приїхати до України для вирішення цього питання», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

У повідомленні також сказано, що, за словами С.МІСЕЖНІКОВА, нещодавня інформація про перегляд Ізраїлем планів введення безвізового режиму з Україною, поширена низкою російських і українських ЗМІ, не є достовірною. Журналісти неправильно інтерпретували його висловлювання на прес-конференції в Москві про те, що Міністерство туризму Ізраїлю виступає за швидке введення безвізового режиму з Україною, але процес затягується з вини окремих служб Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю.

«Найголовніше, що є політична воля й економічна доцільність для наших країн в усуненні візових бар`єрів. Це означає, що позитивне рішення може бути ухвалене найближчим часом», – цитуються в повідомленні слова С.МІСЕЖНІКОВА.