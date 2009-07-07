Литвин в очікуванні вето приготував новий законопроект

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запропонує окремим законом передбачити скорочення термінів президентської виборчої кампанії, оскільки очікує на вето глави держави на зміни до Закону «Про вибори Президента України», ухвалені у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

В.ЛИТВИН повідомив, що підготував необхідний проект закону, яким передбачено скорочення терміну виборчої кампанії з 120 до 90 днів. За його словами, цей законопроект він сьогодні зареєструє у парламенті.

Як сказав В.ЛИТВИН, такий підхід дасть можливість спочатку ухвалити закон про скорочення терміну виборчої кампанії, а далі - спокійно працювати над внесенням змін до закону про вибори Президента України.

За його словами, це дасть змогу «спокійно, без гарячки, без штурмівщини готуватися до остаточного прийняття проекту закону, який змінює закон про вибори Президента”.

Як зазначив голова ВР, у випадку, коли буде прийнято закон про скорочення терміну виборчої кампанії, то вона розпочнеться з 19 жовтня, і парламент матиме можливість «спокійно, не в останній момент, не під палкі гасла і заклики ухвалити більш-менш цивілізований закон про вибори». «Бо все інше – це штурм і натиск, який, як правило, позитивного результату в кінцевому підсумку не дає», - додав В.ЛИТВИН.

За його словами, «судячи з настрою, Президент України заветує цей закон (ухвалений парламентом у першому читанні щодо виборів Президента – УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про зміни до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України, який передбачає, зокрема, зменшення терміну проведення президентської кампанії зі 120 до 90 днів.