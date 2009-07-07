Росія не збирається повертати Україні навігаційно-гідрографічні об'єкти

Росія не планує повертати Україні навігаційно-гідрографічне майно, яке використовується Чорноморським флотом РФ, до завершення інвентаризації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і преси МЗС РФ, про це заявив офіційний представник МЗС Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО, відповідаючи на питання ЗМІ у зв`язку із заявою МЗС України від 2 липня про невиконання Чорноморським флотом РФ рішень українських судів про повернення Україні об`єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавання в Чорному й Азовському морях

«Якщо сказати правду, то нам незрозуміла мета цієї заяви. Українській стороні добре відомо, що російська сторона постійно закликає її поважати міжнародне право, яке зокрема за законодавством України (ст.17 закону про міжнародні договори України) має пріоритет перед національним законодавством», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Він відзначив, що в двосторонній угоді про статус та умови перебування ЧФ Росії на території України недвозначно вказано, що «порядок використання сторонами системи навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавання в Чорному й Азовському морях визначається окремою угодою» (пункт 5 статті 8). Про регулювання цих питань українським законодавством в угоді нічого не сказано, заявив він.

«А твердження про те, що радіонавігаційна станція «Марс-75» в Генічеську нібито не перебуває в оренді Чорноморського флоту, принаймні поспішне і нічим не обгрунтоване. Українській стороні добре відомо про те, що одним із напрямів переговорного процесу щодо Чорноморського флоту є інвентаризація земельних ділянок і об`єктів державного майна України, переданих у користування Чорноморському флоту Російської Федерації на території України. Доки ця робота не завершена, говорити про належність того чи іншого об`єкту будь-якій стороні просто не коректно, тим паче намагатися вирішувати ці питання шляхом ухвалення односторонніх судових рішень», - заявив А.НЕСТЕРЕНКО.

Він також упевнений, що безпідставним і неправильним є твердження про те, що «об`єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавання, зокрема радіонавігаційна станція «Марс-75», є державною власністю України і не підлягають оренді.

За його словами, насправді російська сторона не оспорює, що подібні об`єкти перебувають у власності України, проте це зовсім не є підставою неможливості їх оренди Чорноморським флотом РФ. «Початковий перелік таких об`єктів міститься в Додатку 2 до Угоди між Російською Федерацією і Україною про параметри розподілу Чорноморського флоту. А остаточне його узгодження повинне відбутися в рамках двосторонньої Угоди про навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавання в Чорному й Азовському морях», - сказав він.

А.НЕСТЕРЕНКО додав, що використання станції «Марс-75» Чорноморським флотом жодним чином не завдає і не може завдавати збитків безпеці мореплавання в цьому районі.

«В зв`язку з цим некоректність заяви МЗС України, що грунтується на надуманих, не підкріплених юридично думках, нічого окрім подиву не викликає. На жаль, як видно, українська сторона не прагне до об`єктивного аналізу ситуації», - заявив А.НЕСТЕРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня МЗС України розповсюдив заяву, в якій сказано, що Україна закликає російську сторону без зволікань повернути все навігаційно-гідрографічне майно, яке незаконно використовується Чорноморським флотом Російської Федерації.

В МЗС нагадали, що 16 червня цього року військовослужбовці ЧФ РФ перешкодили судовим виконавцям Державної виконавчої служби України реалізувати рішення Господарського суду Херсонської області про повернення Україні радіонавігаційної станції “Марс-75” у Генічеську. В МЗС відзначили, що російська сторона вчергове проігнорувала рішення Господарського суду Херсонської області, що суперечить нормам міжнародного права і законодавства України, а також двосторонній угоді про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року.

У міністерстві нагадали, що об`єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства, зокрема радіонавігаційна станція “Марс-75”, є державною власністю України і не підлягають оренді, в користування російській стороні ніколи не передавалися.

При цьому в повідомленні МЗС наголошується, що відповідно до Конституції України, юрисдикція судів розповсюджується на всі правовідносини, що виникають у державі, а судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України. В МЗС нагадали, що російська сторона, згідно з базовими угодами з питань Чорноморського флоту, взяла на себе зобов`язання дотримуватися законодавства України.

Виходячи з міжнародної відповідальності України за забезпечення безпеки мореплавства у власних територіальних водах, а також керуючись рішеннями українських судів, згідно з домовленостями, досягнутими 10 червня в Києві під час сьомого засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ і його перебування на території України, найближчим часом має бути проведене чергове засідання робочої групи з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства. В МЗС запевнили, що українська сторона підтверджує свою готовність до укладення угод у сфері навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства в Чорному й Азовському морях, як це передбачено Угодою між Україною і Російською Федерацією про параметри розподілу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року.