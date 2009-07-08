У Тимошенко визначилися з Державним прапором та Державним гімном України

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні схвалив два законопроекти - про Державний прапор та про Державний гімн України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві юстиції, за словами міністра Миколи ОНІЩУКА, законопроекти були розроблені Міністерством юстиції на виконання частини шостої статті 20 та пункту 4 частини другої статті 92 Конституції України.

Проектом Закону «Про Державний гімн України» пропонується врегулювати питання опису, порядку офіційного використання і правового захисту Державного гімну України, пропонується визначити поняття еталонної музичної редакції Державного гімну України.

Слова гімну пропонується залишити незмінними в редакції, затвердженій Законом України «Про Державний гімн України» від 6 березня 2003 року № 602 – IV.

Проектом закону пропонується встановити вимоги до офіційного використання, тобто в даному випадку виконання Державного гімну під час проведення офіційних та урочистих заходів, телерадіотрансляції, у музичних та інших творах мистецтва, в інших випадках.

У проекті закону передбачається встановлення гарантій правового захисту Державного гімну України. Зокрема, пропонується визначити, що Державний гімн є власністю держави, закріпити недопущення використання Державного гімну не за призначенням, а також встановити підстави відповідальності за порушення законодавства про Державний гімн України.

Іншим проектом Закону України - «Про Державний прапор України» пропонується врегулювати питання опису, порядку офіційного використання і правового захисту Державного прапора України.

Запропонований проект враховує положення постанови Верховної Ради «Про Державний прапор України» від 28 січня 1992 року № 2067-XII, якою було визначено, що Державний прапор являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Проектом закону передбачається, що технічні вимоги до виготовлення Державного прапору України, відтворення його кольорів мають визначатись національним стандартом України, який затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації.

Проектом Закону «Про Державний прапор України» також передбачено, що право власності на національний стандарт України щодо технічних вимог до виготовлення прапора належить державі. Права власника від імені держави здійснює центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації.

З метою встановлення єдиних вимог до використання Державного прапору України проектом закону пропонується визначити порядок офіційного використання Державного прапора України, тобто вимог до встановлення (підняття) та розміщення Державного прапора України органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами.

Окремою статтею встановлюються гарантії правового захисту Державного прапора. Зокрема, встановлюється заборона використання Державного прапора як геральдичної основи для інших прапорів, використання або імітування зображення Державного прапора України у символіці об`єднань громадян, політичних партій, професійних спілок, а також у рекламі тощо.

З метою посилення правового захисту державних символів України у прикінцевих положеннях законопроекту передбачається внесення змін до Закону України «Про об`єднання громадян» та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, пропонується внести зміни до частини третьої статті 18 Закону України «Про об`єднання громадян», встановивши, що у символіці об`єднань громадян, політичних партій, професійних спілок забороняється використання або імітування зображення державних символів України. Це зумовлено тим, що у статті 18 Закону України «Про об`єднання громадян» встановлюється лише заборона використання державних символів у символіці політичних партій.