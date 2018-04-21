Михайлівська площа у вогні

Щороку в один той самий день наприкінці листопада площа перед Михайлівським собором палає тисячами свічок. Сьогодні їх було не більше й не менше – рівно стільки, щоби заставити увесь майдан.

Михайлівська площа була перекрита з усіх сторін, отже будь-кому додати свою свічку до загальнонаціо- нальної жалобної акції було не так просто. Кордони міліції сповіщали про те, що тут надто багато високопосадовців. Щоправда, промову виголосив лише Президент, не залишивши урядовцям шансів відкрити чергову полеміку й далі спекулювати на тему визнання голодомору геноцидом.

Та все одно, легше дихати стало, коли чорні мерседеси роз’їхалися, і решта людей, що приїхали сюди з усієї України, змогли залишити тут вогники своєї пам’яті.

Текст і фото Дмитра Стаховського