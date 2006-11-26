У Чернігові, Полтаві та Кіровограді сьогодні проходять повторні вибори мера

Сьогодні у Чернігові, Полтаві та Кіровограді проходять повторні вибори міського голови.

Згідно з відповідними рішеннями територіальних виборчих комісій, що надійшли до ЦВК, постановами Верховної Ради України та повідомленнями місцевих рад 26 листопада вибори пройдуть одночасно у 8 населених пунктах 9 областей України.

Як повідомляв УНІАН, у зазначених обласних центрах з 14 листопада працюють три робочі групи, які очолюють члени ЦВК, зокрема, куратори відповідних регіонів. До складу кожної із груп входять фахівці Секретаріату Комісії від управління організаційно-методичної роботи, юридичного управління, а також відділу зведеного планування і фінансування.

Напередодні виборів голова Центрвиборчкому взяв під особистий контроль проблемні регіони з метою недопущення зриву позачергових виборів міських голів. Він працював по одному дню у Полтаві, Чернігові і Кіровограді. За цей час Ярослав ДАВИДОВИЧ перевірив стан виконання основних організаційних заходів щодо підготовки і проведення позачергових виборів міських голів, зокрема підготовку списків виборців, здійснення передвиборної агітації, порядок друку виборчих бюлетенів, фінансове і матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів.

На виборах міських голів Полтави, Кіровограда і Чернігова працюють 56 спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідне рішення було ухвалено 20 листопада на засіданні Центральної виборчої комісії.

Зокрема, від Сполучених Штатів Америки спостерігатимуть за перебігом виборів 4 особи, Французької Республіки – 1 особа, ЕНЕМО – Асоціації громадян – 32 особи, Бюро з демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі – 9 осіб, Американської неурядової організації „Фридом Гаус” – 7 осіб та Східноєвропейського демократичного центру – 3 особи.