Екс-заступник голови СБУ вирішив пройтися з шапкою по друзях

Колишній заступник голови СБУ, генерал-лейтенант запасу Олександр СКІПАЛЬСЬКИЙ балотуватиметься на пост Президента України.

Про це він сказав у коментарі УНІАН у Москві.

«Я балотуватимуся на пост Президента України тому, що оцінюючи сьогоднішніх кандидатів, яких нам нав`язує преса, я не бачу кандидатури, яка могла б виправити ситуацію в Україні», - сказав О.СКІПАЛЬСЬКИЙ.

Він повідомив, що розраховує на підтримку широких мас виборців, які хочуть елементарного порядку.

За словами О.СКІПАЛЬСЬКОГО, його мета – позбавити від свавілля чиновників, поставити на місце олігархів. «Безумовно, я вірю, що мене підтримають мої колеги по офіцерському й військовому корпусу з числа Міноборони, СБУ та інших силових структур», - сказав він.

О.СКІПАЛЬСЬКИЙ зазначив, що для участі у виборах потрібна «відносно велика сума – близько 500 тис. грн». «Якщо постаратися й пройтися з шапкою по друзях, знайомих, вдасться зібрати ці гроші», - додав він.

***О.СКІПАЛЬСЬКИЙ (1945 року народження) очолював Головне управління військової розвідки Міністерства оборони України, був заступником голови СБУ.