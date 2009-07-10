Голова Ради Федерації РФ їде в Україну

Наступного тижня очікується візит до України голови Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Сергія МИРОНОВА.

Як повідомляє прес-служба Верховної Ради України, про це йшлося в ході зустрічі першого заступника голови Верховної Ради Олександра ЛАВРИНОВИЧА з тимчасово повіреним у справах Російської Федерації в Україні Всеволодом ЛОСКУТОВИМ.

За словами В.ЛОСКУТОВА програмою візиту передбачені зустрічі С.МИРОНОВА з керівниками країни та представниками українського депутатського корпусу. Також російський дипломат нагадав про запланований на кінець липня візит до України його святості глави РПЦ Патріарха Кирила.

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що для України візит патріарха стане «знаковим» і запевнив, що «наші співвітчизники із пошаною зустрінуть високого гостя».

Також у рамках зустрічі сторони порушили питання щодо можливості проведення восени цього року спільного засідання глав зовнішньополітичних відомств обох країн в рамках роботи українсько-російської Міждержавної комісії на рівні глав держав з обговоренням питань співробітництва прикордонних регіонів за участі представників цих адміністративних територій. При цьому наголошувалося на доцільності участі у запланованих заходах представників законодавчих органів обох країн.

Крім того, в ході зустрічі велика увага приділялась напрямкам розвитку українсько-російських двосторонніх відносин. Серед іншого, співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності активізації роботи Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації.

Торкаючись проблематики двостороннього стратегічного партнерства, представники обох країн висловили переконання у доцільність продовження дії «Великого договору».

О.ЛАВРИНОВИЧ в цьому контексті наголосив на необхідності дотримання державницьких підходів, координованих дій та обопільного інтересу по всьому спектру взаємин.