Тимошенко і Туск проведуть засідання щодо Євро-2012

У Києві сьогодні відбудеться чергове засідання українсько-польського комітету у справах підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як відомо, комітет очолюють голови національних урядів Юлія ТИМОШЕНКО і Дональд ТУСК.

Передбачається, що спочатку прем’єр-міністри України та Польщі проведуть двосторонню зустріч.

У ході засідання комітету відбудеться обмін інформацією щодо підготовки необхідної інфраструктури двох країн до проведення чемпіонату. Крім того, сторони планують озвучити плани щодо українсько-польського співробітництва із забезпечення безпеки під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу2012 року.

За підсумками засідання комітету планується підписання двосторонніх документів, а саме - Протоколу між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про внесення змін до Угоди про співробітництво під час організації фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012 від 28 березня 2008 року та Протоколу другого засідання Українсько-польського комітету у справах підготовки та проведення Євро-2012.