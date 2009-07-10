Єхануров програв суд щодо свого звільнення

Окружний адміністративний суд Києва 9 липня відмовив колишньому міністрові оборони Юрію ЄХАНУРОВУ, який оспорював законність свого звільнення Верховною Радою.

Як пише газета «Комерсант-Украина» (№114 від 10 липня), рішення суду дає Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ всі підстави передати до парламенту подання про призначення нового міністра оборони, як він це і обіцяв зробити раніше. Втім, в Секретаріаті Президента вважають, що робити це не має сенсу через блокування роботи ВР, відзначає видання.

Ю.ЄХАНУРОВА було звільнено парламентом 5 червня – за постановою, зареєстрованою народними депутатами Валерієм ПИСАРЕНКОМ і Андрієм КОЖЕМ`ЯКІНИМ (БЮТ). У пояснювальній записці депутати тоді зазначили, що підставою для звільнення міністра стали результати перевірки діяльності Міністерства оборони Головним контрольно-ревізійним управлінням.

Головним аргументом на свою користь Ю.ЄХАНУРОВ назвав той факт, що автором постанови про його звільнення була не прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, як того вимагає Закон "Про Кабінет міністрів", а народні депутати. Доводи, викладені в позовній заяві Ю.ЄХАНУРОВА про те, що в Законі "Про Кабінет міністрів" міститься вичерпний перелік підстав для звільнення членів уряду, не справили на суд належного враження. Зокрема, екс-міністр наполягав, що парламент міг його звільнити або за поданням Президента, або за поданням глави уряду, узгодженим з Президентом, або за особистою заявою міністра про відставку.

Втім, нагадує газета, 14 грудня 2007 року Конституційний Суд уточнив, що Верховна Рада має право звільняти міністра оборони і міністра закордонних справ, які призначаються за поданням Президента, і без відповідного подання глави держави. Мабуть, саме це рішення КС і стало підставою для того, щоб суд відмовив Ю.ЄХАНУРОВУ.

Як відомо, Президент досі не вніс на розгляд парламенту подання про призначення нового міністра оборони. Спочатку В.ЮЩЕНКО обіцяв зробити через тиждень після зняття Ю.ЄХАНУРОВА, проте цього не зробив. "Я подам кандидатуру міністра завтра, але у мене немає відчуття, що її підтримають глава уряду та її політична сила. Питання полягає тільки у вірності і лакействі майбутнього міністра", – заявив 9 червня Президент. Пізніше В.ЮЩЕНКО мотивував невнесення до ВР нової кандидатури міністра тим, що Ю.ЄХАНУРОВ оспорює законність свого звільнення і вносити подання до рішення суду "неетично".

Як відзначає «Комерсант», в парламенті активно обговорюються дві кандидатури на посаду голови оборонного відомства: начальника Генштабу - головнокомандуючого Збройними силами Сергія КИРИЧЕНКА і секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, проте жодна з кандидатур не дістала схвалення всіх депутатів.

У Секретаріаті Президента питання призначення нового глави Міноборони вважають за краще не обговорювати, пише газета. За словами заступника глави Секретаріату Президента, представника Президента у Верховній Раді Ігоря ПОПОВА, внесення Президентом відповідного подання "безпосередньо залежатиме від дієздатності парламенту".

«Якщо парламент не може працювати, то не немає жодного сенсу вносити подання. Навіщо передчасно "світити" людину, підставляти її під удари політиків і журналістів, якщо Рада не працює?», - сказав І.ПОПОВ.