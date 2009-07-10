МВФ рекомендує Раді директорів збільшити транш для України

Місія Міжнародного валютного фонду рекомендуватиме Раді виконавчих директорів фонду збільшити наступний транш для України до 3,3 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів повідомила голова місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ.

«Ми зараз розпочинаємо процес, що називається процес надання документів Раді виконавчих директорів, ми сформулюємо свої рекомендації для керівництва МВФ, для виконавчих директорів, щоб завершити другий перегляд програми», - сказала вона.

За словами Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ, наступний транш планується надати в розмірі 3,3 млрд. доларів.

Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ зауважила, що дискусія з цього питання була довгою й інколи складною, вимагала складних політичних рішень.

«Однак ми досягли так званої згоди на технічному рівні», - наголосила вона.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу а розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планувалося, що третій транш має скласти 3,2 млрд. дол., четвертий – 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коригування програми співпраці.