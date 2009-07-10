Цього року Україна та ЄС не встигнуть підписати Угоду про асоціацію?

Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ констатує, що в цьому році Україна та Європейський Союз не встигнуть підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Про це він сказав в інтерв’ю газеті "Лівий берег", опублікованому сьогодні.

Зокрема, коментуючи те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається вже восени підписати цей документ, К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що для нього як для переговірника "основними є якість і змістовність угоди. Наскільки вона забезпечуватиме інтереси української сторони в політичній частині, інтереси нашої національної безпеки, наскільки вона враховуватиме наш експортний потенціал і захищатиме інтереси національного товаровиробника у торговельно-економічній частині. Жодні часові рамки для мене не є дороговказом, хоча водночас переговорний процес має проходити в такий спосіб, аби не було ніяких зволікань, аби цей процес був динамічним і не замикався на якомусь проблемному питанні".

За словами заступника глави МЗС, європейські партнери підтримують цей підхід. Комісар Єврокомісії Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР також наголосила, що для ЄС важливою є передовсім якість угоди.

На запитання "Коли ви зможете цей процес завершити?", К.ЄЛІСЄЄВ сказав: "Тоді, коли побачимо, що угода відповідає вказаним вище критеріям. До того ж, переговорний процес є, з одного боку, рутинним, а з іншого – досить вибагливим щодо часу. Обговорюється дуже багато деталей. Ця угода буде найбільш амбіційною у порівнянні з тими, які існують чи існували в юридичній практиці Євросоюзу. Навіть якщо ви зараз порівняєте її узгоджені частини з європейськими угодами про асоціацію, які були підписані на початку 1990-х років із Чехією, Польщею або Угорщиною, то наш документ йде набагато далі, він є амбіційнішим і більш детальним. Звичайно, це вимагає багато роботи, зусиль експертів".

К.ЄЛІСЄЄВ підкреслив, що угода укладається не на рік і не на два. На його переконання, "у цій ситуації краще на півроку довше попрацювати і поліпшити угоду, аніж поспіхом її підписати з певних політичних міркувань, а потім через кілька років через це страждати. Це та ситуація, коли краще сім разів відміряти. Крім того, не забувайте: ця угода має бути ратифікована українським парламентом. Якщо вона буде не на користь інтересам України, то її ніхто не ратифікує. Як наслідок, усі переговорні зусилля будуть зведені нанівець".

За словами заступника міністра закордонних справ, "ми апріорі не можемо підписати цю угоду до кінця року. Хоча б із технічних міркувань. Аби в грудні її підписати, ми мали 1 липня вже завершити переговори. А ще триває переговорний процес щодо зони вільної торгівлі. Потім, не забувайте, у ЄС щойно відбулися вибори до Європарламенту, зараз відбуваються зміни у складі в Єврокомісії, яка є ключовим переговірником з Україною. Тобто є багато факторів, які накладаються і унеможливлюють підписання угоди до кінця поточного року. Бажано також, аби ЄС розв’язав питання своєї нової конституції – Лісабонського договору".

Звичайно, говорить К.ЄЛІСЄЄВ, "нам би хотілося завершити переговори у найкоротші строки. Але, на жаль, є обставини, які певною мірою впливають на цей процес. Я би не хотів уже говорити про не досить задовільне фінансування, яке звужує можливості для прискорення переговорного процесу".

Він відзначив, що в ці дні в Києві відбувається переговорний процес щодо зони вільної торгівлі. Це так звана четверта робоча група. Вона триватиме в рамках семи робочих груп протягом тижня. "Потім експерти роз’їжджаються, аналізують усі пропозиції. Там дуже багато непростих питань... Ми могли б підписати угоду в грудні, але на шкоду власним інтересам", - підсумував К.ЄЛІСЄЄВ.