Військові ЧФ РФ притягли в Севастополь... крилаті ракети

У Севастополі українські правоохоронні органи затримали автотранспорт, що належить Чорноморському флоту Російської Федерації, який перевозив крилаті ракети без будь-яких дозвільних документів.

Цей факт УНІАН підтвердили у прес-службі Головного управління МНС у м. Севастополі, співробітники якого взаємодіяли з правоохоронцями при з`ясуванні обставин переміщення небезпечного вантажу по місту.

Як повідомило УНІАН джерело в Управлінні МВС м. Севастополя, 8 липня близько 18.00 на вул. Челюскінців співробітники Державтоінспекції затримали колону вантажівок Чорноморського флоту Росії. До її складу входили три ракетовози на базі автомашини «КрАЗ» у супроводі озброєної охорони (останню представляли військовослужбовці ЧФ РФ, озброєні автоматами, і один - пістолетом ПМ) і пожежного спецавтомобіля. Машини перевозили по території регіону закритий тентом великогабаритний вантаж.

Представників правоохоронних органів зацікавив дивний вантаж, що провозиться у супроводі озброєної охорони. Оглянути вантаж російські військовослужбовці не дозволили, посилаючись на спеціальний характер вантажу і відповідний наказ командування ЧФ, відзначив співбесідник агентства.

Проте українські правоохоронці провели перевірку і з’ясували, що вулицями міста провозять без будь-яких дозвільних документів крилаті ракети. При цьому, зазначив співбесідник агентства, це перевезення з компетентними органами України не було узгоджене.

Як повідомив головний редактор проекту «Флот2017» Дмитро ТИМЧУК, найімовірніше, це були крилаті ракети типу «Малахит» або «Термит», які перевозилися автотранспортом на ракетно-технічну базу ЧФ РФ, дислоковану в с. Цукрова Голівка. Маршрут руху становив при цьому, зокрема по Севастополю, понад 30 км.

Співробітники правоохоронних органів склали акт щодо порушень ЧФ РФ вимог ст.15 Угоди «Про статус і умови перебування ЧФ РФ на території України» від 1997 року.

Російські офіцери факт виявлених порушень визнали і розписалися про ознайомлення з актом.