Через отруєння Ющенка прослуховували Тимошенко та Ульянченко?

За вказівкою слідчого ГПУ у справі про отруєння Ющенка Галини Климович прослуховувалися телефони прем’єра Юлії Тимошенко та глави секретаріату президента Віри Ульянченко.

Про це в п’ятницю повідомляє прес-служба тимчасової слідчої комісії ВР.

"Серед осіб, трафік телефонних зв`язків яких моніторили слідчі групи Галини Климович, – Юлія Тимошенко, Роман Зварич, Віра Ульянченко, Анатолій Шкрібляк, Олександр Єдін, Сергій Момот", - йдеться в повідомленні.

"При цьому у разі відмови операторів стільникового зв`язку надавати інформацію про трафік без рішення суду, Климович залякувала їхніх керівників притягненням до кримінальної відповідальності за протидію слідству", - додається в повідомленні.

Як заявив голова комісії Володимир Сівкович, слідчі ГПУ не тільки незаконно «слухали» пересічних громадян і народних депутатів, але й так само незаконно стежили на ними.

Зокрема ТСК ВР отримала достовірну інформацію про те, що в одній з оперативно-розшукових справ МВС України ще 05 лютого 2008 року дано завдання на візуальне спостереження за народним депутатом Віктором Тополовим.

"І цей випадок не був поодиноким. Навіть попри те, що згідно з офіційною відповіддю ГПУ, візуального спостереження за народними депутатами України в межах розслідування кримінальної справи № 49-1361 нібито не здійснювалося", - додається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під керівництвом Климович в обхід суду здійснювали моніторинг телефонного трафіку близько 18 тисяч абонентів стільникового зв`язку.

Українська правда